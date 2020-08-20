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Мосгорсуд подтвердил отказ в регистрации "Открытой России" как НКО

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд оставил без изменений решение столичного Замоскворецкого суда, который признал законным отказ министерства юстиции зарегистрировать "Открытую Россию" как общественную организацию, сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор объединения Андрей Пивоваров.

"Чем именно мотивировано это решение станет ясно позднее, когда будет готов его текст, но можно предположить, что оно в очередной раз основано на формальных придирках. "Открытая Россия" считает его политически мотивированным и обжалует во Втором кассационном суде общей юрисдикции", - добавил Пивоваров.

Ранее Минюст уже несколько раз отказывал "Открыткой России" в регистрации в качестве общественной организации. В частности, там утверждают, что в реестре НКО уже имеется организация с таким названием, созданная в 2003 году.

В "Открытой России" настаивают, что совпадение названий основанием для отказа быть не может, так как у новой структуры иной территориальный охват и состав учредителей.

Мосгорсуд Открытая Россия

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