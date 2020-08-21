Волгоградские депутаты обиделись на Артемия Лебедева

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Депутаты Волгоградской областной думы внепланово обсудили высказывания дизайнера Артемия Лебедева о памятнике "Родина-мать зовет!" и нашли их оскорбительными, сообщает пресс-служба заксобрания.

Они единодушно осудили его заявления и поручили профильному комитету подготовить обращение в правоохранительные органы с просьбой дать этим словам юридическую оценку.

"К сожалению, еще есть люди, для которых нет ничего святого... Это оскорбительно не только для жителей Волгоградской области, но и для всех, кто дорожит памятью о подвиге нашего народа, совершенном в годы Великой Отечественной войны", - заявил через пресс-службу спикер думы Александр Блошкин.

Лебедев 19 августа на своем YouTube-канале, комментируя просьбу волгоградцев вернуть прежнюю подсветку монумента "Родина-мать зовет!", назвал скульптуру Евгения Вучетича "уродской" и "ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь".

В пресс-релизе облдумы также приводятся мнения руководителей всех фракций. В частности, лидер единороссов Михаил Струк назвал слова Лебедева "чрезвычайно нелестными и кощунственными". Лидер коммунистов Тамара Головачева считает, что поступок дизайнера - "за гранью разумности, воспитанности, человечности, духовности". Она предложила привлекать к ответственности всех "блогеров и публичных персон", которые "гуляя по интернет-пространству, в попытках пропиариться оскверняют нашу историю".

"Слова, вызывавшие такое массовое возмущение, сказаны взрослым 45-летним человеком, рожденным в СССР, закончившим МГУ. Это показывает, что даже у этого поколения нет прививки от безнаказанности и хамства по отношению к подвигу и памяти наших предков. Мы должны выступить единым фронтом в защиту нашей истории, высказывание Лебедева не должно остаться без правовой оценки", - призвал лидер справедливороссов Дмитрий Калашников.