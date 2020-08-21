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Ребенка насмерть придавило колесом от трактора в Хакасии

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В Хакасии начата проверка по факту гибели 4-летнего ребенка на территории крестьянско-фермерского хозяйства в Боградском районе, сообщает в пятницу пресс-служба следственного управления СКР по Красноярскому краю и республике.

По предварительным данным, утром 20 августа местный житель со своими детьми приехал в крестьянско-фермерское хозяйство, чтобы покормить животных. Младшие дети направились играть к трактору, рядом с которым стояло снятое с него заднее колесо. Погибший мальчик забрался внутрь колеса, оно накренилось и упало на землю, придавив ребенка. От полученных повреждений мальчик скончался на месте.

Хакасия

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