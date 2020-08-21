Группа девочек-подростков избила девушку в иркутском Усть-Илимске

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Полиция и следователи СКР разбираются в обстоятельствах избиения 18-летней девушки группой подростков в Усть-Илимске Иркутской области, сообщают пресс-службы региональных управлений МВД и СКР.

По данным полиции, инцидент произошел 15 августа. Вечером того в больницу обратилась 18-летняя местная жительница с характерными травмами и ушибами. 20 августа в соцсетях была обнаружена видеозапись, на которой девочки-подростки оскорбляют девушку и наносят ей удары кулаком по лицу.

Сотрудники ОВД установили участниц конфликта. Сейчас с ними работают инспекторы ПДН. Родители 15-летних подростков и их дети дают объяснения в полиции.

Ранее подростки в поле зрения правоохранительных органов не попадали, сейчас их поставят на соответствующие учеты.

По информации следователей, пострадавшая была госпитализирована.

Организована доследственная проверка по ст. 117 УК РФ (Истязание).