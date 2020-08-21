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Бывший гендиректор "Ведомостей" Прозоров перейдет в Forbes

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Бывший генеральный директор АО "Бизнес ньюс медиа" (БНМ), которое издает газету "Ведомости", Глеб Прозоров в сентябре станет исполнительным директором Forbes Russia. Об этом сообщил "Интерфаксу" директор по маркетингу и связям с общественностью издания Дмитрий Озман.

"На посту исполнительного директора Глеб Прозоров займется цифровым развитием Forbes, созданием платных и специализированных диджитал-продуктов. Кроме того, Глеб Прозоров будет отвечать за развитие новых коммерческих продуктов Forbes", - сказал Озман в пятницу.

Он уточнил, что Прозоров начнет работу в Forbes в начале сентября.

Прозоров покинул "Ведомости", в которых работал с начала их основания, в конце июня, его место занял Михаил Нелюбин, гендиректор АО "Саппорт", выкупившего 100% акций БНМ.

Новым владельцем издания в конце мая стал учредитель "Саппорта" Иван Еремин.

5 июня стало известно, что совет директоров "Ведомостей" утвердил Андрея Шмарова, который на тот момент был и.о., главным редактором газеты и сайта. При этом коллектив издания 11 июня предложили совету директоров БНМ утвердить главным редактором издания Анфису Воронину, которая сейчас руководит редакцией партнерских проектов "Ведомости&". За Воронину проголосовали два из шести членов совета, за Шмарова – три, Ерёмин воспользовался правом решающего голоса. После этого все его заместители заявили, что уходят из газеты из-за несогласия с этим решением.

Глеб Прозоров Ведомости Forbes

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