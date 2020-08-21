Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в жилом доме в Ярославле

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело после обрушения части жилого дома в Ярославле, в результате которого погибла женщина и несколько человек пострадали, сообщает СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по пункту "в" части 2 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкшее смерть человека).

В пятницу в Дзержинском районе Ярославля около 19:30 по адресу улица Батова, дом 5, корпус 2, по предварительным данным, произошёл взрыв газа. Одна женщина погибла, трое доставлены в городские больницы. 160 жильцов эвакуированы в местную администрацию, позднее их разместят в гостинице "Которосль".

На месте инцидента создан оперативный штаб по выяснению причин произошедшего. На месте аварии работают более 50 специалистов и около 10 единиц техники.

Кинологи работают на месте обрушения жилого дома в Ярославле, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального правительства.

Возможно, под завалами находятся люди. Их поиски продолжаются, сказал собеседник агентства.