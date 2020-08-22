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Ан-26 сел в Перми из-за срабатывания датчика неисправности двигателя

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Военно-транспортный самолет Ан-26 сел в аэропорту Перми из-за срабатывания датчика неисправности двигателя, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центрального военного округа в субботу.

Авиаинцидент произошел накануне.

Как рассказали в пресс-службе, в ходе выполнения планового полета Ан-26 авиационного объединения ЦВО сработал датчик неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение прекратить полетное задание и благополучно вернулся на аэродром вылета, отметили в военном округе.

В результате никто не пострадал, сказали в пресс-службе.

ЦВО Пермь Ан-26

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