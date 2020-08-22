В Тюменской области в результате ДТП погибла четырехлетняя девочка

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Автомобили Nissan X-Trail и GEELY столкнулись в субботу в Тюменской области, в итоге погиб ребенок, сообщает региональное управление ГИБДД.

По данным ведомства, на 564-м километре федеральной автодороги Челябинск-Курган-Омск-Новосибирск 53-летняя женщина за рулем автомобиля Nissan при обгоне грузовика на мокрой дороге выехала на встречную полосу, не убедившись в безопасности маневра.

Как рассказали в ГИБДД, погибла четырехлетняя пассажирка Nissan, врачам не удалось ее спасти, девочка ехала на заднем сиденье автомобиля в детском автокресле.

Травмы различной степени тяжести получили еще шесть человек: водитель Nissan и две ее пассажирки, а также три человека из автомобиля GEELY: водитель, 15-летняя пассажирка и еще одна женщина, личность которой устанавливается.