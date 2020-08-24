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Курский губернатор извинился за многокилометровые пробки на фестивале реконструкции

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт извинился за пробки, возникшие на подъездах к месту проведения фестиваля исторической реконструкции "Бой на Северном фасе". Из-за пробок многие желающие не успели посмотреть битву.

"Для меня и всей команды администрации стало откровением, что вчера столько человек приехало на высоту 269. Я прошу прощения, что мы не смогли организовать в должной мере комфортное пребывание людей, мы просто не ожидали, что приедет так много курян и гостей", - сказал губернатор через пресс-службу.

Он отметил, что для региона это был первый опыт реконструкции, и пообещал в следующий раз учесть все ошибки.

Региональные СМИ писали, что пользователи соцсетей в минувшую субботу жаловались на плохую организацию фестиваля: многие решили поехать на реконструкцию на личных машинах, на дорогах возникли многокиломитровые пробки. Часть зрителей обходила пробки пешком. Сообщалось, что не фестиваль приехали больше 8000 человек.

Областное управление ГИБДД сообщило, что в Фатежском районе, где проходил фестиваль, произошло шесть ДТП с материальным ущербом.

Историческая реконструкция боя на Северном фасе Курской дуги прошла в субботу на территории мемориального комплекса "Поклонная высота" в Фатежском районе Курской области. В реконструкции приняли участие более 200 человек, в том числе реконструкторы из десяти регионов, и 18 единиц техники. Сражение на северном фасе Курской дуги (5 - 18 июля 1943 года) - составная часть Курской битвы. Здесь располагался Центральный фронт под командованием генерала армии Константина Рокоссовского, который успешно отразил нападение немецкой армии.

Курская область Курская битва Роман Старовойт Бой на Северном фасе ГИБДД Фатежский район

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