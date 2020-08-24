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Челябинец выкопал 200 кустов в центре города и пересадил на свой участок

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции задержали жителя Челябинска, который в начале августа в ночное время выкопал 47 метров высаженной в центре города живой изгороди из кизильника.

В администрации города пояснили, что кустарники высадили на улице Лесопарковой по программе озеленения города, все работы подрядчику были оплачены из муниципального бюджета. Однако 7 августа ночью неизвестные выкопали все кусты и увезли на автомобиле.

В настоящее время мужчину задержали, ему грозит ответственность за ущерб городу.

В свою очередь в пресс-службе УМВД города добавили, что в преступлении подозревается местный житель 1981 года рождения.

Уточняется, что мужчина выкопал 235 кустов растения. Ущерб комитету дорожного хозяйства администрации города превышает 100 тыс. рублей. Похищенные растения он высадил на своем земельном участке.

В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ (кража). Ему избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Челябинск

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