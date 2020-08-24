Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:33Заразились
на 24.08В России 961 493+4 744В мире 23 420 418+216 886

Петербуржец проиграл Google иск на 763 550 рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Житель Петербурга Эндрю Синицкий проиграл тяжбу о защите прав потребителя компаниям Mechanist Internet Technologies Co.Ltd., Google LLC и AO "Тинькофф Банк", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Синицкий подал иск в Пушкинский районный суд за то, что у него списали 763 550 рублей за несколько месяцев после того, как он в сентябре 2018 года установил на телефон мобильную игру "Великий султан", размещенную в Google Play.

При установке игры истец принял пользовательское соглашение ответчика Mechanist Internet Technologies, согласившись на получение бесплатных услуг и некоторых платных по желанию клиента. После установки игры он предоставил ответчику доступ к своим банковским картам, привязанным в Google Play для оплаты услуг.

Синицкий утверждает, что его как потребителя должным образом не проконсультировали и не предупредили, что у него могут списывать деньги в одностороннем порядке. В результате с конца ноября до начала июля 2019 года Mechanist Internet Technologies и Google периодически списывали деньги с его счета. Он же об этом не знал, поскольку не подключил SMS-информирование из экономии.

В иске он потребовал взыскать с компаний и своего банка 653 900 рублей и 109 500 индийских рупий, еще 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от суммы иска за то, что ответчики не выполнили его требования добровольно.

"Суд установил, что, вопреки утверждениям истца, на соответствующей странице этой игры размещены все необходимые сведения об игре, в том числе о её производителе и продавце, адресе его местонахождения, общее описание игры, о жанре, наличии в ней рекламы, поддержке покупок в приложении, платном контенте от 75 до 7 490 рублей за товар и прочие данные, а также обеспечена возможность подать жалобу на данную игру", - отметили в пресс-службе судов.

"При первичном запуске игры "Великий султан" истцу было предложено ознакомиться и принять условия её использования. Истец принял данные условия, поскольку без этого невозможно начать игровой процесс", - говорится в сообщении. Иск был отклонен.

Mechanist Internet Technologies Петербург Google Тинькофф банк Пушкинский суд

Новости

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

Восстановление пусковой платформы Sea Launch оценили в 35 млрд рублей

"Роскосмос" допустил падение давления на МКС в российском сегменте

"Рольф" через суд потребовал у ФНС материалы проверки, связанной с уголовным делом

В Кремле не увидели стремления белорусской оппозиции к сотрудничеству с РФ

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Правительство РФ снизило ставку по образовательным кредитам до 3%

Российское посольство пообещало зеркальную реакцию на высылку дипломата из Австрии

"Единая Россия" предложила возложить на "Газпром" траты на газификацию

Пандемия коронавируса

В России прирост случаев COVID-19 за сутки обновил минимум с апреля

В России прирост случаев COVID-19 за сутки обновил минимум с апреля

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы

Минприроды добилось решения о признании Куштау памятником природы
Навальный попал в больницу

Главврач омской больницы не смог назвать посетивших его кабинет людей в штатском

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');