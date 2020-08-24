Петербуржец проиграл Google иск на 763 550 рублей

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Житель Петербурга Эндрю Синицкий проиграл тяжбу о защите прав потребителя компаниям Mechanist Internet Technologies Co.Ltd., Google LLC и AO "Тинькофф Банк", сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Синицкий подал иск в Пушкинский районный суд за то, что у него списали 763 550 рублей за несколько месяцев после того, как он в сентябре 2018 года установил на телефон мобильную игру "Великий султан", размещенную в Google Play.

При установке игры истец принял пользовательское соглашение ответчика Mechanist Internet Technologies, согласившись на получение бесплатных услуг и некоторых платных по желанию клиента. После установки игры он предоставил ответчику доступ к своим банковским картам, привязанным в Google Play для оплаты услуг.

Синицкий утверждает, что его как потребителя должным образом не проконсультировали и не предупредили, что у него могут списывать деньги в одностороннем порядке. В результате с конца ноября до начала июля 2019 года Mechanist Internet Technologies и Google периодически списывали деньги с его счета. Он же об этом не знал, поскольку не подключил SMS-информирование из экономии.

В иске он потребовал взыскать с компаний и своего банка 653 900 рублей и 109 500 индийских рупий, еще 5000 рублей компенсации морального вреда и штраф в размере 50% от суммы иска за то, что ответчики не выполнили его требования добровольно.

"Суд установил, что, вопреки утверждениям истца, на соответствующей странице этой игры размещены все необходимые сведения об игре, в том числе о её производителе и продавце, адресе его местонахождения, общее описание игры, о жанре, наличии в ней рекламы, поддержке покупок в приложении, платном контенте от 75 до 7 490 рублей за товар и прочие данные, а также обеспечена возможность подать жалобу на данную игру", - отметили в пресс-службе судов.

"При первичном запуске игры "Великий султан" истцу было предложено ознакомиться и принять условия её использования. Истец принял данные условия, поскольку без этого невозможно начать игровой процесс", - говорится в сообщении. Иск был отклонен.