Два работника курской компании погибли в пожарном колодце

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Курские следователи выясняют обстоятельства гибели двух рабочих ООО "Грибная радуга", сообщает СУ СКР по региону в понедельник.

Тела рабочих нашли накануне в пожарном колодце на территории предприятия. Работники проверяли состояние коллектора, для чего спустились в пожарный колодец.

ООО "Грибная радуга" осуществляет полный цикл производства: от производства компоста и покровной почвы до выращивания грибов и реализации продукции.