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Россияне назвали социологам хорошие и плохие черты "русского характера"

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В существование общего для россиян "русского характера" верят 70% населения, показал опрос ВЦИОМа. Из положительных черт этого характера чаще называют доброту и душевность, из отрицательных - пьянство и лень.

В этом характере больше положительных черт, считают 59% респондентов. Из его позитивных черт 32% назвали доброту, душевность и эмпатию, 23% - мужественность, упорство, стойкость и целеустремленность, 18% - терпимость и безотказность, 14% - взаимовыручку и товарищество, 13% - патриотизм и гордость, 11% - честность.

Из отрицательных свойств 21% опрошенных назвали пристрастие к алкоголю и наркотикам, по 17% - надежду на "авось", лень, безынициативность, вялость, по 8% - всепрощение, покорность и терпеливость (8%), 6% - разобщенность и эгоизм, 6% - жестокость, агрессивность и завистливость.

22% опрошенных считают, что "русского характера" не существует, россияне слишком разные.

Существование "западного характера" признают 47% россиян, 33% в него не верят.

Положительными чертами "западного характера" по 7% назвали ответственность, умение держать себя, уважение друг к другу и к закону, прагматизм и рациональность. 6% упомянули жизнерадостность людей с Запада, 5% - уверенность в своих силах и возможностях, целеустремленность, демократизм и свободолюбие.

11% опрошенных считают, что людям Запада свойственны любовь к деньгам, расчетливость, прагматизм. Высокомерными и наглыми их назвали 8% опрошенных, и 6% считают, что люди Запада плохо относятся к русским.

Опрос был проведен 12 августа по телефону среди 1600 взрослых россиян.

Несмотря период распада системы норм и поиска новых ориентиров в 90-е, базовыми для русского характера остаются черты, связанные с духовностью и православными ценностями, прокомментировала результаты исследования советник гендиректора ВЦИОМа Елена Михайлова.

""Западный мир" воспринимается россиянами как более рациональный и законопослушный, в то время как среди русских все еще распространены модели поведения, связанные с надеждой, что "печь сама Ивана довезет" (а ожидание светлой полосы в жизни зачастую сопровождается уходом от действительности посредством выбора девиантных практик). При этом доминирование рациональности чаще относится к негативным характеристикам, вступающим в противоречие с традиционными для русского народа ценностями", - продолжила она.

В Москве и Санкт-Петербурге, где влияние глобализационных процессов и взаимопроникновения культур более ощутимо, различия между "русским" и "западным" воспринимаются как менее значимые, отметила социолог.

ВЦИОМ Запад Москва Петербург

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