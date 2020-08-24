Роспотребнадзор разрешил музеям принимать экскурсионные группы

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор отменил запрет на посещение музеев-заповедников туристическими группами, сообщили в понедельник в Минкультуры РФ.

"В связи с обращением Минкультуры России и стабилизацией эпидемиологической ситуации Роспотребнадзор внес изменения в методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Музеи и музеи-заповедники смогут принимать туристско-экскурсионные группы", - говорится в сообщении пресс-службы.

Внесенные изменения допускают прием экскурсионных групп по заявкам туристических организаций.

Как отметила глава Минкультуры РФ Ольга Любимова, первый опыт работы с посетителями при соблюдении всех мер безопасности поможет музеям при организации работы и с туристическими компаниями.