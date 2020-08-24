Пенсионерку в Москве осудили на 15 лет колонии за поджог собутыльников

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии 61-летнюю москвичку, признанную виновной в поджоге, повлёкшем смерть двух человек, сообщили "Интерфаксу" в столичной прокуратуре.

"Сегодня Московский городской суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении 61-летней безработной жительницы столицы Людмилы Коротковой. С учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры города Москвы суд приговорил Короткову к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", - сказали в надзорном ведомстве.

В сентябре 2019 года Короткова, будучи пьяной, в квартире жилого дома по Каширскому шоссе подожгла одеяла в помещениях, где спали мужчина и женщина, с которыми она ранее распивала спиртные напитки.

После этого, убедившись, что начался пожар, злоумышленница покинула помещение. В результате пожара мужчина и женщина погибли, квартира сгорела. Дочери погибшего причинен значительный материальный ущерб на сумму свыше 448 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре.