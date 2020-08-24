Начата проверка из-за видео с избиением девочки в рязанской школе

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Управление СКР по Рязанской области начало доследственную проверку после появления в интернете видеоролика, в котором школьники избивают свою сверстницу, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

Проверка проводится по ст. 293 УК РФ (халатность), в ходе нее будет дана оценка действиям педагогов школы, на территории которой избили девочку. Кроме того, проверку выложенного в интернет видео избиения девочки начала прокуратура Рязанской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в соцсетях 24 августа появилось видео, на котором неизвестные бьют девочку руками и ногами, кричат на нее, заставляют встать на колени и таскают за волосы.

В ходе проверки будет оценена работа органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних, образовательных организаций, также исполнение родителями обязанностей по воспитанию детей. В случае обнаружения нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования и проведены профилактические мероприятия.