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Три человека погибли в столкновении двух машин в Ростовской области

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Ростовской области в столкновении двух легковых машин погибли три человека и еще пятеро пострадали, сообщили в региональном управлении ГИБДД.

ДТП произошло на трассе "Новочеркасск-Каменоломни". По предварительным данным, водитель Mercedes, у которого стаж вождения был всего два месяца, при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся с Fiat.

Пассажирка Mercedes погибла на месте. Наутро стало известно, что в больнице от травм умерли пассажирка Fiat и еще один пассажир Mercedes.

Оба водителя и три пассажира Fiat, в том числе двухлетний ребенок, госпитализированы.

Ростовская область ГИБДД Новочеркасск Каменоломни

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