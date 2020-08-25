В РПЦ не одобрили камуфляжные рясы

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Русская православная церковь не давала благословение на пошив камуфляжных ряс, представленных на международном военно-техническом форуме "Армия-2020" в подмосковном парке "Патриот".

"Все, что делается, должно делаться по уставу Русской православной церкви и по согласованию с синодальным отделом по взаимоотношению с Вооруженными силами и правоохранительными органами. Этого сделано не было", - заявил "Интерфаксу" во вторник глава отдела епископ Стефан.

На открывшемся сегодня "Армия-2020" представили военно-полевые рясы для священнослужителей, а также "воинские свечи" Минобороны и другую церковную атрибутику.



Свечи войсковые восковые! pic.twitter.com/lATF5Tc3Do — Независимый взгляд 💥 (@zgldz) August 24, 2020

Ранее СМИ сообщили, что на выставке было представлено новое богослужебное облачение для православных капелланов: ряса, подрясник, епитрахиль, скуфья, а также поручи. Все предметы выполнены из камуфляжной ткани цвета хаки и почти повторяют стандарты пошива современной военной формы.

Впервые облачения цвета хаки в индивидуальном порядке священники РПЦ стали использовать в 2016 году на фоне военного противостояния в Донбассе.