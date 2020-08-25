Суд повторно рассмотрит дело о гибели в ДТП воспитанников школы "Сибиряк"

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Ханты-Мансийском автономном округе суд 3 сентября начнет повторно рассматривать дело о гибели 12 человек в столкновении двух грузовиков с автобусом спортивной школы "Сибиряк". Об этом сообщил адвокат потерпевших Дмитрий Дядькин.

4 декабря 2016 года в этой аварии погибли десять детей. В феврале 2018 года суд признал виновными в гибели людей водителя школьного автобуса Марата Зайнуллина, водителя грузовика, который первым врезался в автобус, Раиля Саитханова, бывшего директора школы Ирину Тарасову и представителя перевозчика Александра Сидорука. Потерпевшие приговор оспорили. В мае 2018 года суд ХМАО отклонил все апелляции. В октябре 2018 года президиум суда ХМАО также отклонил и кассационную жалобу на приговор.

По словам адвоката, замгенпрокурора дал заключение о том, что появились сведения о вине и других лиц в этом деле. В частности, там сказано, что есть уголовные дела в отношении должностных лиц Нефтеюганска.

"В связи с тем, что все последствия уже вменены только Саитханову, они просят по вновь открывшимся обстоятельствам приговор отменить по первому уголовному делу и дело вернуть на расследование, для того чтобы все это объединить со всеми остальными делами", - сказал он.

По словам Дядькина, в деле появились данные о том что груз на машине Саитханова был неправильно закреплен, в результате он въехал в автобус и погибло так много людей.

Автобус с воспитанниками и тренерами школы "Сибиряк" возвращался из Ханты-Мансийска в Тюмень с соревнований по спортивной акробатики и столкнулся с двумя грузовиками. По версии следствия, тягач Volvo под управлением Саитханова выехал на встречную полосу и где столкнулся с автобусом. После этого автобус врезался в грузовой тягач "Скания 113", за рулем которого находился младший брат Саитханова. Оба грузовика везли негабаритный груз - буровое оборудование компании "Башнефтегеофизика".

Погибли 12 человек, еще 22 получили травмы.