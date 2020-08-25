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Минобороны и предприятия ОПК подписали контракты почти на 1,2 трлн руб.

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Минобороны РФ на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 трлн рублей.

"Сегодня вручены 17 и подписаны 24 государственных контракта с 30 предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму более 1,16 триллиона рублей", - заявил во вторник замминистра обороны РФ Алексей Криворучко после церемонии подписания контрактов Минобороны РФ с предприятиями ОПК на форуме "Армия-2020".

По его словам, в результате выполнения этих контрактов Вооруженные силы РФ получат более 500 новых образцов техники, более 80 тыс. ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.

"Подписание этого пакета контрактов станет важным этапом в реализации государственной программы вооружения (ГПВ до 2027 года - ИФ)", - сказал замминистра.

Минобороны РФ

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