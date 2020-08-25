Лавров рассказал о разнице взглядов России и США на ситуацию в Минске

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Вашингтоне видят координационный совет в качестве участника переговоров с властями, в Москве же настаивают на необходимости самим белорусам определить стороны общенационального диалога, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров.

Об этом говорится на сайте МИД России по итогам консультаций с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом в Москве. Лавров отвечал на вопросы "Первого канала".

"Мы услышали подтверждение позиции США о том, что они не заинтересованы в создании искусственного кризиса вокруг той ситуации, которая сложилась в Белоруссии", - сообщил министр.

По его словам, Биган подчеркнул заинтересованность США в том, чтобы все внешние игроки способствовали налаживанию диалога между властью и оппозицией. "Мы в ответ сказали, что поддерживаем такой подход. Но мы не считаем возможным пытаться извне навязывать посредников белорусскому руководству и белорусскому народу, будь то ОБСЕ, ЕС, какая-то отдельная соседняя страна. Белорусы - мудрый народ, они сами смогут определить те формы, в которых может быть организован общенациональный диалог, и где он поможет преодолеть возникшие сейчас сложности", - сказал глава МИД РФ.

"Мы привлекли внимание к инициативе президента Белоруссии Александра Лукашенко, которую он выдвигал еще до выборов президента и повторил уже в поствыборный период - инициатива проведения конституционной реформы как основы для консолидации общества с последующей организацией выборов президента, парламента и органов местного самоуправления", - отметил Лавров.

Он выразил мнение, что, таким образом, "рука протянута всем тем, кто заинтересован в стабильной, единой Белоруссии". Она, конечно, должна быть замечена оппозицией и теми нашими западными партнерами, которые этой оппозицией сейчас руководят", - добавил он.

Российская сторона на консультациях с Биганом призвала США поддержать "позитивные тенденции", наметившиеся в последнее время в Белоруссии.

"Сегодня мы призвали заместителя госсекретаря к тому, чтобы те позитивные тенденции, которые в последнюю неделю наблюдаются в Минске и в других городах, когда демонстрации действительно проходят мирно, когда нет провокаций правоохранительных органов на какие-то силовые действия, укреплялись и поддерживались ключевыми западными странами", - приводятся слова главы МИД РФ.

Лавров пояснил, что "призыв наш заключался в том, чтобы эти страны, прежде всего, США и лидеры Евросоюза обратили внимание на те круги, которые, скажем, в Польше, Литве всячески выражают недовольство тем, что ситуация в Белоруссии нормализуется и пытаются спровоцировать насильственные действия, чтобы вызвать соответствующую реакцию силовиков".

"Мы считаем это крайне опасным, и я могу сказать, что господин Стивен Биган, по-моему, услышал наши очень серьезные предостережения", - отметил глава МИД РФ.

Он подчеркнул, что "нет никаких объективных причин для того, чтобы антироссийские настроения разжигались в Республике Беларусь".

"Но желающих спровоцировать очередной виток насилия в Белоруссии мы наблюдаем", - заявил Лавров.