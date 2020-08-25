В Ессентуках кошки два года жили взаперти после смерти хозяйки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - В Ессентуках из квартиры вызволили четырех кошек, которые два года жили взаперти после смерти хозяйки - одинокой пенсионерки. Об этом сообщает управление государственной жилищной инспекции по Ставропольскому краю.

Новый собственник квартиры в доме №35 по улице Вокзальной не следил за квартирой и не забирал животных, поэтому соседи кормили их через щель под дверью. Квартиру вскрыли после обращения жильцов к губернатору края через инстаграм.

Участковый уговорил собственника жилья приехать на место, и в его присутствии в понедельник сотрудники МЧС вскрыли помещение. Кошек передали в приют "Лучший друг", а квартире провели дезинфекцию.