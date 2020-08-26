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Мишустин пообещал бесплатные визы участникам и почетным гостям F1

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Участники российского этапа "Формулы-1" и почетные гости смогут получить бесплатные визы, следует из распоряжения правительства за подписью премьер-министра Михаила Мишустина.

Упрощенный режим въезда распространяется на пилотов, почетных гостей, журналистов и тех, кто участвует в организации гонок. Он будет действовать с 21 августа по 31 октября. Заявки на такие визы сможет подать оргкомитет "Формулы-1", их будут рассматривать в приоритетном порядке.

Российский этап чемпионата мира "Формула-1" пройдет с 24 по 27 сентября в Сочи. Он состоит из трех тренировочных сессий, квалификации и гонки, в которой определится победитель Гран-при России.

Параллельно пройдут гонки поддержки, их участники также имеют право на упрощенное оформление виз. В них примут участие молодые пилоты, готовящиеся выступить в F1.

Формула-1 Сочи Михаил Мишустин

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