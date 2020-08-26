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Безнадзорные коровы атаковали полицию в челябинском Верхнем Уфалее

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Верхнем Уфалее стадо коров зашло на детскую площадку у многоэтажных домов. Одна из них атаковала женщину, которая пыталась их прогнать, сообщили в ГУ МВД Челябинской области. Полиция ищет хозяев животного.

По словам очевидцев, несколько коров регулярно приходят на площадку попастись. Жительница ближайшего дома попыталась их выгнать, но одна корова за ней погналась и повалила на землю. Потерпевшую отбили прохожие, ей потребовалась помощь врача.

Позже корова атаковала прибывший по вызову наряд полиции. Чтобы не попасть на рога животного, полицейскому пришлось спасаться бегством. После нескольких попыток правопорядок во дворе был восстановлен.

В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что получили заявление от граждан о том, что человек пострадал из-за ненадлежащего выпаса скота. Хозяевам коровы грозит административная ответственность.

МВД Челябинская область МВД Верхний Уфалей

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