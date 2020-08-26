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В Великих Луках двое детей попали под машину и погибли

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - В Великих Луках водитель "семерки" сбил мать с двумя детьми, которая шла по обочине дороги в попутном направлении. Погибли дети, одному было четыре года, другому - девять месяцев, сообщили в управлении МВД по Псковской области.

ДТП произошло примерно в 13:30 на перекрестке улиц Новосокольнической и Благодатной. Тротуаров там нет. "Семерка" вылетела с дороги в кювет и врезалась в дерево.

Водитель остался на месте происшествия. Там же работает следственно-оперативная группа и сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

МВД Псковская область Великие Луки

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