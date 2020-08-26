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Микроавтобус с пассажирами перевернулся на трассе Астрахань-Махачкала

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Микроавтобус Mercedes перевернулся на 109 км трассы Р-215 Астрахань - Махачкала. Один человек погиб, восемь доставлены в больницу. Об этом сообщает управление МВД РФ по Астраханской области в среду.

"Предварительно установлено, что водитель не справился с рулевым управлением. В результате ДТП он скончался", - говорится в сообщении.

В больницу доставлены восемь человек, находившиеся в салоне автомобиля.

"Трое госпитализированы (предварительно - находятся в тяжелом состоянии), еще пятеро осматриваются в приёмном отделении. Рассматривается возможность применения вертолета санитарной авиации для направления их в Астрахань", - уточнили агентству в управлении МВД РФ по региону.

В салоне микроавтобуса находились жители Камызякского, Красноярского районов Астраханской области, Республики Ингушетия, Республики Якутия, Чеченской Республики в возрасте от 18 до 40 лет.

Астраханская область ДТП

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