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Часть жителей села в Воронежской области эвакуировали из-за пожара

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидируют возгорание в лесу в Лискинском районе Воронежской области на площади около 20 га, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Телефонный звонок о пожаре поступил в службу "112" в среду в 14:15.

"К тушению пожара привлекается 69 человек и 23 единицы техники. Идет наращивание группировки, в том числе с использованием пожарного поезда. Существует угроза ближайшему населенному пункту Подлесный. В нем расположены 34 жилых дома, в которых проживают 91 человек, в том числе 18 детей", - говорится в сообщении.

Для организации возможной эвакуации было выделено 10 автобусов. В превентивных целях проведено информирование населения, после чего часть жителей приняла решение эвакуироваться на автобусах.

Как сообщалось, в среду на территории Воронежской области был зафиксирован еще один крупный лесной пожар. Так, площадь пожара на территории Бобровского района составила 10 га.

Воронежская область

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