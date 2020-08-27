Петербуржец похитил у китайского бизнесмена 50 тыс. медицинских масок

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Полиция Петербурга начала проверку по заявлению китайского предпринимателя о хищении у него крупной партии медицинских масок.

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, накануне в правоохранительные органы обратился 33-летний гражданин Китая, возглавляющий в Петербурге торговую фирму. Он сообщил, что в мае 2020 году передал знакомому для продажи 50 тыс. масок на 250 тыс. рублей, а денег за товар до сих пор не получил. "Продавец" на связь не выходит.

Решается вопрос о возбуждении по факту инцидента уголовного дела.