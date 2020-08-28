Прокуроры проверят выдачу воды по талонам в Архангельской области

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Генпрокуратура инициировала проверку сообщений о том, что жителям нескольких поселков в Архангельской области питьевую воду будут давать по талонам. Прокуроры узнали об этом из интернета.

Речь идет о поселках Черная Курья, Дорожников, Динамо, Юрас и кооперативе "Лето".

"Из-за отсутствия систем водоснабжения в указанных населенных пунктах коммунальная организация стала отпускать людям питьевую воду по талонам", - сообщило надзорное ведомство и напомнило, что постоянно следит за организацией надлежащего обеспечения населения питьевой водой.

В Архангельске установили тариф на подвоз воды для жителей отдаленных территорий — 353 рубля за 1 кубометр воды. Соответствующее постановление выпустило агентство по тарифам и ценам Архангельской области.

В этих поселках нет водопровода, воду туда возят цистернами. Сейчас этим занимается ООО "РВК-Архангельск". 20 августа компания добилась тарификации этих услуг. Агентство по тарифам и ценам Архангельской области установило, что тариф на подвоз воды в отдаленные территории составит 353 рубля за 1 кубометр воды, сообщало региональное издание "29.ru".

С 24 августа жители названных поселков должны получать воду по талонам. Один талон дает право на 20 литров, рассказали изданию чиновники. Талоны можно приобрести в кассе "РВК-Архангельск", их нужно предъявлять водителю цистерны, который раздает воду.