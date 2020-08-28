Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:18Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

Самолет с неубранной стойкой шасси благополучно сел в Уфе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолет B-737 авиакомпании "Ютэйр", вылетевший из самарского аэропорта Курумоч в Сургут, штатно сел на запасном аэродроме в Уфе по техническим причинам, сообщили агентству "Интерфакс" в аэропорту Уфы.

В Уфимcкой транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что экипаж принял решение приземлиться на запасном аэродроме из-за того, что при взлете не убралась передняя стойка шасси.

Собеседник агентства добавил, что инцидент будет расследоваться Росавиацией.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находятся 126 пассажиров и членов экипажа.

Уфа

Новости

Лишь шестеро из 10 тыс. отдохнувших на курортах РФ заражались COVID-19

Навальный попал в больницу

Спрос на российские активы оказался под давлением из-за отравления Навального

В России коронавирус выявили еще у 4 829 человек

В России коронавирус выявили еще у 4 829 человек

Второй за неделю антирекорд по числу случаев COVID отмечен в Крыму

Второй за неделю антирекорд по числу случаев COVID отмечен в Крыму

Попова заявила о формировании иммунитета к COVID-19 даже без симптомов

Квартальная прибыль "Татнефти" снизилась в три раза в годовом измерении

Квартальная прибыль "Татнефти" снизилась в три раза в годовом измерении

Что случилось этой ночью: пятница, 28 августа

Пандемия коронавируса

COVID-вакцину "Вектора" зарегистрируют по ускоренной схеме

COVID-вакцину "Вектора" зарегистрируют по ускоренной схеме

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

Fitch предрек РФ лидерство в производстве золота в мире к 2029 году

В отделе полиции в Вологде скончался задержанный

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');