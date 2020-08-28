Самолет с неубранной стойкой шасси благополучно сел в Уфе

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Самолет B-737 авиакомпании "Ютэйр", вылетевший из самарского аэропорта Курумоч в Сургут, штатно сел на запасном аэродроме в Уфе по техническим причинам, сообщили агентству "Интерфакс" в аэропорту Уфы.

В Уфимcкой транспортной прокуратуре "Интерфаксу" сообщили, что экипаж принял решение приземлиться на запасном аэродроме из-за того, что при взлете не убралась передняя стойка шасси.

Собеседник агентства добавил, что инцидент будет расследоваться Росавиацией.

Ранее сообщалось, что на борту воздушного судна находятся 126 пассажиров и членов экипажа.