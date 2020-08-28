В РФ учредили премию имени Петра Великого

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров РФ учредил правительственную премию имени Петра Великого, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно тексту постановления, опубликованному на сайте, три премии в размере три миллиона рублей будут присуждаться один раз в пять лет, в частности, за вклад россиян и иностранцев, а также лиц без гражданства в социально-экономическое развитие России, укрепление правового государства, а также международного авторитета РФ.

Вручение награды будет приурочиваться ко дню рождения Петра I – 9 июня.