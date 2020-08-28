Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 13:55Заразились
на 28.08В России 980 405+4 829В мире 24 452 629+275 793

В РФ учредили премию имени Петра Великого

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Кабинет министров РФ учредил правительственную премию имени Петра Великого, сообщает официальный интернет-портал правовой информации.

Согласно тексту постановления, опубликованному на сайте, три премии в размере три миллиона рублей будут присуждаться один раз в пять лет, в частности, за вклад россиян и иностранцев, а также лиц без гражданства в социально-экономическое развитие России, укрепление правового государства, а также международного авторитета РФ.

Вручение награды будет приурочиваться ко дню рождения Петра I – 9 июня.

РФ Петр Великий

Новости

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Charite запросила помощь у бундесвера и британской лаборатории в Портон-Дауне

Меркель будет добиваться большей ясности в ситуации с Навальным

Пандемия коронавируса

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

Прививать детей от коронавируса в этом году в России не будут

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле надеются, что резерв силовиков Минску не пригодится

В Кремле сожалеют о решении Абэ покинуть пост премьера Японии

Россия вышлет норвежского дипломата в ответ на действия властей страны

Экономический кризис

Торговые центры заявили, что не могут получить отсрочку по налогам

Пандемия коронавируса

Лишь шестеро на 10 тыс. отдохнувших на курортах РФ заражались COVID-19

Лишь шестеро на 10 тыс. отдохнувших на курортах РФ заражались COVID-19
Навальный попал в больницу

Спрос на российские активы оказался под давлением из-за отравления Навального

Пандемия коронавируса

В России коронавирус выявили еще у 4 829 человек

В России коронавирус выявили еще у 4 829 человек
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');