РКН заблокирует ролики в TikTok, побуждающие к опасному употреблению антигистаминных

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Роскомнадзор пообещал заблокировать ролики в китайском сервисе TikTok, которые провоцируют подростков на опасное употребление препаратов от аллергии. Это следует из ответов на обращения депутата Госдумы Бориса Менделевича в РКН и Росмолодежь, с которыми ознакомился корреспондент "Интерфакса".

Менделевич в мае направил Роскомнадзору запрос о блокировке в TikTok роликов, призывающих участвовать в "челлендже" по приему в больших дозах антигистаминного препарата "Бенадрил", чтобы вызвать галлюцинации. Он отметил, что последствия неконтролируемого приема этого лекарства иногда могут предотвратить только врачи, если к ним вовремя обратиться.

Он также попросил рассказать, как Роскомнадзор проводит профилактику публикаций опасного контента в TikTok.

Служба ответила, что провела анализ и нашла на 20 страницах в TikTok информацию об этом челлендже и направила данные в Росмолодежь для принятия решения. Если Росмолодежь решит, что информацию надо запретить, Роскомнадзор ее заблокирует в установленном порядке, пообещал глава ведомства Андрей Липов.

Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев сообщил, что "видеозаписи по вышеперечисленным ссылкам несут угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних". Он пообещал Менделевичу, что будет вынесено решение об их блокировке в России.

Ранее СМИ сообщали о госпитализации нескольких подростков в США после передозировки этого антигистаминного препарата.