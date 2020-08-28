Волгоградский производитель газовых плит сократит 190 сотрудников из 244

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - АО "Волгогазоаппарат" (входит в группу АО "Газпром бытовые системы") уведомило центр занятости Волгоградской области, что останавливает производство и уволит 190 человек. Об этом сообщили в администрации региона.

По списку в компании работает 244 человека. Под сокращение попали около 60 пенсионеров и 11 человек предпенсионного возраста, отметили в администрации.

В отчете компании за прошлый год говорилось, что на 31 декабря в ней работали 352 человека.

По данным информированного источника, решение о приостановке деятельности принял собственник.

Компания планировала развивать производство, поставляя газовые плиты в новостройки. Однако изменилось законодательство, и теперь при сдаче дома стало не обязательным оборудовать его газовыми плитами. Завод начал терять заказы и стал убыточным.

Из отчета компании следует, что в 2019 году она продала 96 000 бытовых приборов, что на 28% меньше, чем годов ранее. До тех пор предприятие всегда работало с прибылью, и только в 2019 году зафиксировало убыток в 39,8 млн рублей.

По данным центра занятости Волгоградской области, регион поможет сотрудникам, попавшим под сокращение, в дальнейшем трудоустройстве. В частности, в профессиональных кадрах нуждается возрожденный после 6 лет простоя Волгоградский завод буровой техники.

По "СПАРК-Интерфакс", АО "Волгогазоаппарат" зарегистрировано в Дзержинском районе Волгограда в 1993 году. Основной вид деятельности - производство бытовых неэлектрических приборов.

АО "Газпром бытовые системы" владеет 53,18% уставного капитала компании, еще 31,4% принадлежит ООО "Каневской завод газовой аппаратуры".