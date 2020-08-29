Семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус съехал в кювет с трассы "Невинномыск - Черкесск", пострадали семь человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

По сообщению ведомства, погибших в результате автоаварии нет.

В МЧС уточнили, что всего в микроавтобусе находились 16 человек. Все пострадавшие направлены в республиканскую клиническую больницу. За оставшимися пассажирами едет другой автобус.