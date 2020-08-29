Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:46Заразились
на 29.08В России 985 346+4 941В мире 24 734 448+281 819

Семеро пострадали в ДТП с микроавтобусом в Карачаево-Черкесии

Москва. 29 августа. INTERFAX.RU - Пассажирский микроавтобус съехал в кювет с трассы "Невинномыск - Черкесск", пострадали семь человек, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Карачаево-Черкесской Республике.

По сообщению ведомства, погибших в результате автоаварии нет.

В МЧС уточнили, что всего в микроавтобусе находились 16 человек. Все пострадавшие направлены в республиканскую клиническую больницу. За оставшимися пассажирами едет другой автобус.

Карачаево-Черкесия КЧР МЧС РФ

Новости

Что произошло за день: суббота, 29 августа

СКР проверит отчуждение госакций "Башкирской содовой компании"

Путин назвал выборы в Белоруссии состоявшимися

Пандемия коронавируса

В России третий день подряд продолжился рост числа случаев COVID-19

В России третий день подряд продолжился рост числа случаев COVID-19

Регионам утроили субсидии для перевода транспорта с бензина на газ

Су-27 "перехватили" стратегический бомбардировщик ВВС США над Балтикой

Навальный попал в больницу

Источник назвал сроки проверки обстоятельств госпитализации Навального

Источник назвал сроки проверки обстоятельств госпитализации Навального

Что случилось этой ночью: суббота, 29 августа

Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске

Более тысячи человек вышли поддержать Фургала в Хабаровске

Гендиректор "Мособлэнерго" и его зам задержаны по делу о взятке

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');