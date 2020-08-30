Умер руководитель проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Сооснователь анимационной студии "Пилот", художественный руководитель анимационного проекта "Смешарики" Анатолий Прохоров скончался на 73-м году жизни, сообщил мультипликатор Константин Бронзит.

"Какой страшный для меня лично день. Умер Анатолий Прохоров. Коротко: это человек, который сформировал меня как режиссера. Это был мой главный Учитель", - написал Бронзит в фейсбуке.

Прохоров - российский кино- и телепродюсер, сооснователь первой негосударственной студии анимации в СССР "Пилот". Родился 17 июля 1948 года. Он также был сооснователем студии компьютерной анимации "Петербург", которая известна производством мультипликационного сериала "Смешарики". С 2003 года был художественным руководителем мультипликационного проекта "Смешарики".