Пожарные потушили возгорание на площади 4 га под Новороссийском

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали ландшафтный пожар у поселка Южная Озереевка на площади четыре гектара, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России.

"Возгорание сухой растительности ликвидировано в 00:36 мск", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 24 августа крупные пожары произошли в Туапсинском районе, Анапе, Геленджике и Новороссийске. Из зоны пожаров эвакуировали около 1 тыс. тыс. туристов. К тушению пожаров привлекали авиацию, в том числе и самолет-амфибию Бе-200, который прибыл из Красноярска. Наиболее сложная ситуация сложилась в Анапе, где площадь, пройденная огнем в заповеднике "Утриш" составила 130 га.

В ликвидации лесного пожара в Анапе была задействована авиация МЧС России - самолеты Ил-76 и Бе200-ЧС, два вертолета Ми-8 и вертолет Ка-32. К тушению привлекались 486 человек и 86 единиц техники.

По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной лесных пожаров на курортах в регионе является несоблюдение мер пожарной безопасности отдыхающими. По факту лесного пожара в Анапе возбуждено уголовное дело.