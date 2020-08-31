Всероссийский молодежный форум "Острова" открылся в Южно-Сахалинске

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Около 1 тыс. молодых людей из 77 регионов России стали участниками Всероссийского молодежного форума "Острова", который открылся в Южно-Сахалинске в понедельник.

"Отрадно, что к сообществу интересных и содержательных молодежных форумов, которые уже состоялись, сегодня присоединяется и ваш слет. Стартующий в Год Памяти и Славы, он призван стать важной площадкой для реализации востребованных образовательных, просветительских, военно-патриотических проектов, объединить вокруг своих задач и целей энергичных, неравнодушных юношей и девушек из многих регионов страны, стремящихся внести свой вклад в социально-экономическое развитие Сахалина и Курил, в сбережение ключевых событиях Второй мировой войны, происходивших на Дальнем Востоке", - говорится в приветственном письме президента РФ Владимира Путина, которое на открытии форума зачитал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков.

В своем письме президент подчеркнул, что "форум подарит жителям острова прекрасную возможность поучаствовать в культурных, экскурсионных, выставочных и спортивных программах".

Также президент в обращении отметил, что форум может стать традиционным.

Новиков в своем выступлении отметил, что крупный молодежный форум на Сахалине был реализован за год.

"Меньше года прошло с того дня, когда на полях Восточного экономическом форума президенту предложили провести патриотический слет на Дальнем Востоке, всего 360 дней и пожелание молодежи в этой части было выполнено" - отметил Новиков.

В своем приветственном письме заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента в Дальневосточном Федеральном Округе Юрий Трутнев отметил, что работа участников форума будет способствовать развитию Сахалина и Дальнего Востока.

"Многие идеи на полях форума будут реализованы в других региона, лучшие идеи лягут в основу молодежных программ", - отметил вице-премьер.

Заместитель министра науки и высшего образования России Елена Дружинина в своем выступлении перед участниками форума отметила, что выбор Сахалина в качестве места проведения форума имеет особое значение.

"В ближайшие дни в рамках рабочих дискуссий мы очень много будем с вами говорить о любви к стране, верности и патриотизме, о России и роли молодежи в жизни нашей страны. Сахалин - отличное место для работы. Острова с трудной судьбой, с которой молодежь когда-то уезжала на большую землю. Сегодня это место силы, место притяжения талантов и успешных людей. Развитие невозможно без дерзких и креативных проектов", - отметила Дружинина.

Всероссийский молодежный Форум "ОстроVа-2020" проходит на Сахалине 30 августа- 4 сентября. Участниками стали около 1 тыс. молодых людей до 35 лет из 77 регионов России. Молодежные проекты, разработанные на форуме, смогут получить грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи - до 1,5 млн руб. Проекты разрабатываются по направлениям: студенческие инициативы, добровольчество, развитие социальных лифтов, патриотическое воспитание, творчество, спорт, ЗОЖ, туризм, укрепление семейных ценностей, молодежные медиа и другие. Представленные на конкурс проекты будут оцениваться с точки зрения актуальности и социальной значимости, реализуемости, инновационности и уникальности. Также в рамках форума пройдут дискуссии на тему патриотизма, волонтерства, туризма в российских регионах, молодежной политике и другим.