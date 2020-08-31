Омич приговорен к 12 годам колонии за убийство сутулившегося пасынка

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - В Омской области суд приговорил 31-летнего Владимира Нетесу к 12 годам колонии строгого режима за убийство семилетнего пасынка. Об этом сообщила областная прокуратура.

Суд установил, что 10 сентября 2019 года в частном доме в селе Новологиново Большереченского района Нетеса схватил мальчика за ворот рубашки и за пояс штанов и держал горизонтально над полом и тряс. Когда ребенок перестал кричать, мужчина бросил его на диван. Мальчик умер от удушья.

В областном СК уточнили, что так он наказал мальчика за то, что тот, делая уроки, не держал ровно спину.

Вернувшейся жене Нетеса сказал, что мальчик спит, и ушел из дома. Неделю он скрывался в лесу, пока его не задержали.

Он признал вину частично и говорил, что умысла убивать ребенка у него не было.

Ранее он уже был судим.