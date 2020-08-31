Мишустин закрепил вице-премьеров за поручениями по Дальнему Востоку

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Премьер РФ Михаил Мишустин рассказал о подготовленном по итогам его рабочей поездки на Дальний Восток перечне поручений по развитию региона и о назначении ответственных за выполнение каждого пункта вице-премьеров.

"По итогам рабочей поездки сформирован перечень поручений. Помимо ответственных ведомств, за каждым пунктом перечня закреплен мой заместитель", - сказал он на совещании с вице-премьерами.

Глава правительства отметил решение поддержать ряд важных проектов в здравоохранении, в частности по финансированию первого этапа строительства камчатской краевой больницы, завершению реконструкции магаданского областного онкодиспансера и оснащению чукотской окружной больницы.

По словам премьера, эту работу будут курировать вице-премьеры Татьяна Голикова и Марат Хуснуллин.

"Важно поддержать и внедрение там передовых информационных технологий. Для этого на территории Чукотского автономного округа будет создана телекоммуникационная инфраструктура с выходом в единую сеть электросвязи Российской Федерации", - сказал Мишустин.

Он отметил, что "благодаря этому упростится возможность получения онлайн консультаций профильных специалистов из других медицинских центров нашей страны для жителей округа и местных врачей".

Мишустин поручил взять под контроль реализацию этого поручения вице-премьера Дмитрия Чернышенко.