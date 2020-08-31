Расходы на подготовку детей к школе за 15 лет выросли в шесть раз

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - C 2005 года затраты семей на подготовку детей или внуков к школе выросли с 6281 рубля до в среднем 34 858 рублей, показали исследования ВЦИОМа. Последний опрос проводился 26 августа среди 1600 россиян по телефону. Дети или внуки-школьники оказались о половины опрошенных.

Основной статьей расходов остается покупка школьной и спортивной формы, а также обуви. В 2005 году на это семьи тратили в среднем 2904 рубля, сейчас - в среднем в 15 415 рублей. Учебники и тетради подорожали со 765 рублей до 4 195 рублей, рюкзаки или ранцы - с 537 рублей до 3 636 рублей.

Взносы на школьные нужды выросли с 540 рублей до 3865 рублей, добровольные спонсорские взносы - с 707 рублей до 3127 рублей.

Как отметили социологи, в 2020 году родители реже совершали траты практически по всем необходимым статьям. То есть, форму купили 69% родителей, что на 7 п.п. меньше, чем в 2019 году. Доля тех, кто покупал школьно-письменные принадлежности снизилась на 5 п.п., до 60%, доля тех, кто покупал сумки и портфели - на 7 п.п., до 57%.