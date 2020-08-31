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Рабочий кемеровского "Химпрома" погиб в цистерне с химикатами

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - После гибели сотрудника кемеровского ООО "Химпром", тело которого было найдено в цистерне из-под химикатов, начата доследственная проверка, сообщила в понедельник пресс-служба управления СКР по Кузбассу.

Инцидент произошел 29 августа, когда 47-летний рабочий спустился в емкость, чтобы ее очистить. "Рабочий выполнял наряд на промывку и пропаривание цистерны из-под химического вещества. Мужчина в противогазе находился внутри емкости. Через некоторое время он перестал выходить на связь, коллеги обнаружили его без признаков жизни на дне цистерны, при этом противогаз на лице рабочего был приподнят", - отметило ведомство.

Чтобы поднять тело, был вызван газоспасательный отряд, мужчина оказался мертв.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Химпром" зарегистрировано в Кемерове в 2004 году. "Химпром" выпускает хлористый кальций и автохимические жидкости - антифризы, тосолы, теплоносители.

Кемерово Химпром

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