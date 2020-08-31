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В Петербурге до суда дошло дело о стрельбе с целью отобрать енота

Москва. 31 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Невского района Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве в отношении женщины, выгуливавшей енота, сообщила в понедельник пресс-служба городского ведомства.

По версии следствия, вечером 21 июля 44-летний житель северной столицы у дома на улице Бабушкина попытался отобрать у потерпевшей енота, которого она выгуливала на поводке. После того как женщина оказала сопротивление, он выстрелил один раз в воздух из самозарядного пистолета, чем нарушил общественный порядок, говорится в пресс-релизе.

Как сообщали в полиции, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. В отношении него составили административный протокол за мелкое хулиганство (статья 20.1 КоАП РФ), а также возбудили уголовное дело о хулиганстве (часть 1 статьи 213 УК РФ). Ему была избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По данным местных СМИ, потерпевшая является сотрудницей контактного зоопарка "Енотодрайв" и выгуливала подопечного, а мужчина, возможно, поступил так, потому что вообразил себя защитником животных.

Для рассмотрения по существу дело направлено в Невский районный суд.

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