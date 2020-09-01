Минобороны РФ опровергло заявление о нарушении российским истребителем границы Дании

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Минобороны России опровергли заявление Североатлантического альянса о нарушении государственной границы Дании российским истребителем Су-27.

"28 августа 2020 г. истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Балтийского флота поднимался для опознавания и недопущения нарушения Государственной границы РФ стратегическим бомбардировщиком В-52Н ВВС США", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

"Полет российского истребителя Су-27 при сопровождении американского бомбардировщика осуществлялся над нейтральными водами Балтийского моря в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля", - констатировали в Минобороны РФ.

В НАТО считают, что российский Су-27, сопровождавший 28 августа бомбардировщик НАТО B-52 над Балтийским морем, вошел в воздушное пространство Дании - члена альянса - над островом Борнхольм.

По версии альянса, "перехват" B-52 произошел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, за чем последовало "серьезное нарушение воздушного пространства страны НАТО".

"Этот инцидент демонстрирует неуважение Россией международных норм и суверенного воздушного пространства страны-члена альянса. Мы остаемся настороже, в готовности защитить воздушное пространство НАТО 24 часа и семь дней в неделю", - заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеффри Харригиан.

В ответ Дания подняла в воздух свои истребители, однако российские самолеты уже повернули назад. Тем не менее, датские истребители продолжили патрулирование, говорится в пресс-релизе НАТО.

"Инцидент в (минувшую - ИФ) пятницу - первый в своем роде за несколько лет, и он указывает на новый уровень провокационного поведения России", - отмечается в заявлении.