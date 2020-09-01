Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:35Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

Лавров счел конституционную реформу в Белоруссии оптимальной для урегулирования ситуации

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Россия считает конституционную реформу оптимальным форматом урегулирования ситуации в Белоруссии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Президент Белоруссии предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров, выступая в МГИМО МИД России.

Он добавил, что гражданское общество Белоруссии должно подключиться к работе над реформой конституции.

"Лукашенко еще до начала выборов говорил о конституционной реформе, о том, что эта реформа должна быть деперсонифицирована и предполагать устойчивость политической системы республики независимо от личности. Он сказал, что уже готов сейчас приступать к разработке этих реформенных преодолений", - напомнил Лавров.

"Я посчитал правильным, чтобы к этой работе были приглашены гражданское общество. И думаю, что они сами все-таки проявят, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия. Они должны сами проявить к этому интерес", - сказал российский министр.

Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проект новой редакции Конституции республики будет вынесен на общественное обсуждение. Президент отметил, что специалисты, в том числе судьи Конституционного суда, сейчас работают над изменениями в главный закон страны.

Лавров также отметил, что Россия в отношениях с Белоруссией будет руководствоваться международным правом и двусторонними договоренностями с этой страной. "Мы хотим, чтобы белорусам была предоставлена возможность самим решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне", - добавил он.

Министр отметил, что в России видят попытки как соседей Белоруссии, так и стран, которые находятся "далеко за океаном" - США и Канады, навязать подходы к преодолению ситуации в этой стране. "На эти подходы реагирует президент Белоруссии. Мы считаем, что необходимости в навязчивых посреднических услугах нет", - сказал Лавров.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года. Оппозиция официальные результаты выборов не признала, считает их сфальсифицированными.

Белоруссия Россия Сергей Лавров

Новости
Навальный попал в больницу

В Минздраве РФ заявили, что впасть в кому можно без видимых причин

Тратить время на напрасный труд вынуждены 53% россиян

Навальный попал в больницу

Лавров раскритиковал требования о расследовании инцидента с Навальным

Путин по видеосвязи проведет для школьников урок на тему юбилея Победы

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

В РФ будет принят новый закон о правительстве

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

Количество случаев коронавируса в России превысило 1 миллион

В российском даркнете нашли данные миллионов американских избирателей

Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Суд по требованию Генпрокуратуры арестовал акции БСК

Что случилось этой ночью: вторник, 1 сентября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');