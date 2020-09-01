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Цены на гречку в РФ снова пошли вниз

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Оптовые цены на гречневую крупу в РФ после небольшой остановки вновь начали снижаться, следует из мониторинга компании "ПроЗерно".

На минувшей неделе гречка подешевела на 460 рублей, до 47 750 рублей за тонну. Неделей ранее цена не менялась. В июле 2020 года тонна этой крупы стоила 48 299 рублей, в августе 2019 года - 22 499 рублей.

Траектория движения цен на рис меняется слабо: после небольшого роста следует такие же короткие остановки. На минувшей неделе цена не изменилась и составила 38 000 рублей за тонну. Неделей ранее она была чуть выше - 38 065 рублей. Этот показатель также не менялся две недели. В июле этого года тонна риса стоила 38 793 рубля, в августе прошлого года - 48 096 рублей.

Цены на пшено после двух недель падения вернулись к показателю начала августа, с которого начался их спуск - 22 710 рублей за тонну. На минувшей неделе они повысились на 250 рублей, хотя на предыдущей снизились на 125 рублей. В июле этого года тонна пшена стоила 22 178 рублей, в августе 2019 года - 45 020 рублей.

По предварительным данным Росстата, площади под гречихой в этом году увеличились на 64 тыс. га, до 871 тыс. га, под рисом - на 2 тыс. га, до 196 тыс. га, под просом - на 56 тыс. га, до 451 тыс. га.

ПроЗерно

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