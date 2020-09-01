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Тратить время на напрасный труд вынуждены 53% россиян

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Девять процентов работающих россиян считают, что бесполезная работа занимает от 30% до 50% их рабочего времени, при этом всего о напрасном труде заявили 53% респондентов, свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра Superjob.ru, поступившие во вторник в "Интерфакс".

При этом, как показало исследование, мужчин, оценивающих так критично эффективность своего рабочего времени, почти вдвое больше, чем женщин (это 11% и 6% респондентов соответственно).

По данным Superjob.ru, 8% респондентов считают напрасно потраченным более 50% рабочего времени. Среди работающих сограждан в возрасте 25-34 лет такого мнения придерживается каждый десятый.

На 5-10% бесполезного рабочего времени жалуются 13% респондентов, о 10-20% бесполезной работы говорят 10% опрошенных, от 20 до 30% бесполезного времени приходится также на 10% респондентов.

А 3% работающих россиян убеждены в полной бесполезности и бессмысленности того, чем им приходится заниматься на работе, свидетельствуют данные исследования.

Никогда не сомневался в полезности своей работы почти каждый второй работающий россиянин (47%). Среди молодежи в возрасте до 24 лет эта доля составляет 52%.

Согласно опросу, оценки потерь рабочего времени на бессмысленный труд снижаются с ростом уровня доходов: россияне с зарплатой до 30 тыс. руб. считают, что тратят без пользы 34% своего рабочего времени, россияне с зарплатой от 50 тыс. руб. - 29%.

Опрос был проведен 29-31 августа 2020 года среди 5000 респондентов в возрасте старше 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 547 населенных пунктах, во всех федеральных округах.

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