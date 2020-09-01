Устинову на Кубани измерили температуру градусником от "Калашникова",

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин, который находится с рабочей поездкой в Южном федеральном округе, осмотрел выставку проектов и разработок молодых ученых Кубанского государственного университета (КубГУ).

Премьеру показали автоматизированный комплекс "ИКМед" концерна "Калашников", в разработке которого участвовали ученые университета. Комплекс позволяет выявлять людей с повышенной температурой в местах массового скопления: на предприятиях, вокзалах и аэропортах.

"У Владимира Васильевича 34,8. Может такое быть?" - спросил Мишустин, увидев показатели температуры у сопровождающего его полпреда по ЮФО Владимира Устинова.

Ему ответили, что система показывает температуру на поверхности тела человека.

Студенты также показали Мишустину прототип системы активного ультразвукового мониторинга состояния инженерных конструкций.

Они продемонстрировали методы ультразвуковой диагностики, с помощью которых можно обнаруживать скрытые дефекты в деталях самолетов, мостов и трубопроводов.

Премьеру также рассказали о мембранах для извлечения ценных компонентов из отходов производств, переработки отходов животноводства, получения дешевых удобрений из стоков полигонов ТБО и сточных вод.

Мишустина в поездке сопровождают министр финансов Антон Силуанов, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и глава Минобрнауки Валерий Фальков.