Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:52Заразились
на 01.09В России 1 000 048+4 729В мире 25 484 767+262 058

На Ставрополье завели уголовное дело против мужчины, убившего собаку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено против жителя села Красногвардейского Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным полиции, мальчики играли возле дома, один из них дразнил собаку. Защищаясь, животное напугало ребенка, а тот пожаловался отцу.

Мужчина несколько раз ударил собаку об землю. Животное скончалось. Расправа над собакой произошла на глазах у детей, которые упрашивали мужчину ее не трогать.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными).

Ставропольский край

Новости
Пандемия коронавируса

Глава РАН заявил, что скачка заболеваемости COVID-19 осенью не будет

Путин заверил, что российскую школу не планируют переводить в онлайн

Путин заверил, что российскую школу не планируют переводить в онлайн

Следователь центрального главка СКР задержан по подозрению в коррупции

Лукашенко обошел Путина в топе самых упоминаемых в августе медиаперсон

Лукашенко обошел Путина в топе самых упоминаемых в августе медиаперсон
Навальный попал в больницу

В Минздраве РФ заявили, что впасть в кому можно без видимых причин

Тратить время на напрасный труд вынуждены 53% россиян

Навальный попал в больницу

Лавров раскритиковал требования о расследовании инцидента с Навальным

Путин по видеосвязи проведет для школьников урок на тему юбилея Победы

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

Стартовала первая в РФ процедура внесудебного банкротства гражданина

В РФ будет принят новый закон о правительстве

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');