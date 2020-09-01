На Ставрополье завели уголовное дело против мужчины, убившего собаку

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело о жестоком обращении с животными возбуждено против жителя села Красногвардейского Ставропольского края, сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

По данным полиции, мальчики играли возле дома, один из них дразнил собаку. Защищаясь, животное напугало ребенка, а тот пожаловался отцу.

Мужчина несколько раз ударил собаку об землю. Животное скончалось. Расправа над собакой произошла на глазах у детей, которые упрашивали мужчину ее не трогать.

Злоумышленника доставили в отдел полиции, он сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными).