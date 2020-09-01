В Черкесске задержали похитителя дынь

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - В Черкесске задержан подозреваемый в краже 233 кг дынь со склада, сообщили в УМВД по Карачаево-Черкесии.

Житель города пожаловался в полицию, что у него со склада похитили 51 дыню общей стоимостью более 8000 рублей. Неизвестный сделал это 31 августа, с часу ночи до 6 утра, отжав металлическую сетку.

Полицейские по горячим следам задержали 22-летнего горожанина. Он признался в краже. Дыни у него изъяли и скоро вернут законному владельцу.

Процессуальное решение по факту кражи еще не принято.