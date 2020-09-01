Мишустин оставил за пользователем решение по предоставлению доступа к персональным данным

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин считает, что окончательно право доступа к тем или иным персональным данным должен предоставлять сам пользователь.

Такое мнение он высказал на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре во вторник.

Одна из участниц встречи представила премьеру свою систему идентификации, основанную на динамических методах биометрической идентификации.

"Это очень тонкая чувствительная вещь, когда вам предлагаются в системе по биометрическим данным, неважно, отпечаток ли пальца, фотография, голос. Не всем людям это комфортно", - сказал Мишустин.

"Важно, чтобы человек сам разрешал доступ к данным своим и использовал по возможности тот способ, которому он доверяет", - подчеркнул он.

Премьер привел пример людей, которые по тем или иным причинам не хотят заполнять какие-либо формы в электронном виде.

"Что, мы запрещать это будем? А если мы подумаем о наших родителях, бабушках и дедушках, которые не хотят именно так работать? Кстати много есть людей, и инновационных программистов, которые не любят работать с электронными носителями", - добавил Мишустин, напомнив, что Стив Джобс запрещал своим детям пользоваться айфоном более чем несколько часов в день.

Говоря о представленном динамическом методе биометрической идентификации, глава правительства подчеркнул, что для него наверняка найдется много способов использования.

Он также напомнил, что во время своей работы в Федеральной налоговой службе особой гордостью было то, что хранящиеся там персональные данные граждан не утекали. "Система защиты информации там была очень современная, этому уделялось огромное внимание, и мне кажется, это очень важным, в том смысле, что мы точно беспокоились о сохранности персональных данных", - сказал Мишустин.